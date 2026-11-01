(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Il modello Pnrr sbarca sul Piano sociale per il clima, con una nuova struttura al ministero dell'Ambiente, quattro dirigenti nominabili anche in deroga agli ordinari limiti di legge e oltre 6 milioni di euro per il funzionamento. E' quanto prevede l'articolo 84 della manovra, che affida il monitoraggio dei finanziamenti climatici alla piattaforma informatica ReGiS, già utilizzata per il Recovery, e coinvolge direttamente l'Ispettorato generale per il Pnrr della Ragioneria dello Stato. Al ministero dell'Ambiente nascerà un'Unità di missione incaricata di coordinare, monitorare e controllare l'attuazione del Piano, fino al suo completamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2033. La struttura sarà composta da un dirigente generale e tre dirigenti di seconda fascia, con incarichi conferibili "anche in deroga ai limiti percentuali" previsti dalla normativa sul pubblico impiego. Per il funzionamento sono stanziati circa 861mila euro nel 2027 e 912mila euro annui dal 2028 al 2033, per un totale di circa 6,3 milioni. Nessuna nuova assunzione, invece, per il personale non dirigenziale, che sarà individuato tra i dipendenti già in servizio. Anche la gestione dei fondi seguirà il modello Pnrr. I soggetti attuatori dovranno rispettare "il cronoprogramma, i traguardi e gli obiettivi" del Piano e trasmettere su ReGiS i dati sull'avanzamento degli interventi. L'Unità di missione verificherà i risultati, mentre l'Ispettorato generale per il Pnrr invierà alla Commissione europea le richieste periodiche di pagamento. In caso di ritardi, inadempienze o utilizzo irregolare delle risorse, il ministero potrà disporre la "revoca, anche parziale, del finanziamento" e recuperare le somme indebitamente erogate. Per adattare ReGiS alle nuove funzioni, la Ragioneria potrà avvalersi del supporto tecnico di Sogei. (ANSA).