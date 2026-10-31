(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Raddoppiano le puntate e le vincite massime delle slot machine, mentre per i concessionari arriva uno sconto sui vecchi debiti con lo Stato. E' quanto prevede il disegno di legge di Bilancio, che porta da uno a due euro il costo massimo di una partita e da 100 a 200 euro la vincita massima consentita per gli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro. Dal primo gennaio 2027 cambia anche il prelievo erariale unico: l'aliquota viene fissata al 25% delle somme giocate per le slot e al 9,6% per gli altri apparecchi previsti dalla normativa. Per le slot programmate per restituire in vincite almeno il 70% delle somme giocate, il prelievo sarà invece ridotto al 20%. La manovra interviene anche su un contenzioso che risale al 2015, quando agli operatori del settore era stato imposto un contributo straordinario complessivo di 500 milioni di euro: una parte non è mai stata versata e - secondo la relazione tecnica - restano ancora da recuperare 89,47 milioni. Per chi rinuncia alle cause in corso e a promuoverne di nuove, l'articolo 32 introduce una definizione agevolata del debito residuo, con uno sconto complessivo fino a 17,85 milioni di euro e l'esonero dal pagamento degli interessi. La riduzione sarà calcolata in base alla quota del debito originario già versata da ciascun concessionario. (ANSA).