(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Antonio Tajani si dice "molto soddisfatto" della manovra targata 2027, "seria e responsabile", e "che tiene conto di una situazione internazionale complessa" proseguendo "il percorso avviato dal governo cercando di distribuire lo sforzo per finanziarla, senza gravare sulle famiglie e sulle imprese". Lo fa con un'intervista a Milano Finanza in cui il vicepremier e leader di Forza Italia però avverte: i contributi alla manovra derivanti dai settori bancario, assicurativo ed energetico (circa 5 miliardi, ndr) nascono dalla volontà di distribuire in maniera equa il carico fiscale ma "gli utili non sono una colpa". "Forza Italia - sottolinea - non ha una visione punitiva nei confronti del sistema bancario. Sarebbe un errore gravissimo per un Paese che nell'economia reale, nelle imprese, nel risparmio delle famiglie ha i principali punti di forza. Ma abbiamo anche il dovere di garantire un'equa distribuzione del carico fiscale". E se è vero che "la nostra Costituzione sancisce il principio della progressività - chi ha di più deve contribuire di più" - questo deve essere conseguito "con equilibrio". Per questo Forza Italia, spiega, "si è battuta e ha ottenuto la tutela delle banche di prossimità, delle realtà più piccole e delle fondazioni bancarie. Una grande banca può sostenere un contributo che per un piccolo istituto potrebbe incidere pesantemente. Le banche del territorio sono fondamentali per la raccolta del risparmio, i mutui alle famiglie e l'accesso al credito di piccole e medie imprese. Chiedere di più a chi ha di più è giusto. Punire chi produce ricchezza sarebbe un errore". (ANSA).