(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Non si può ottenere tutto, ma credo che sugli aspetti della previdenza e delle pensioni, qualche risultato si possa ottenere". Così il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani al termine dell'incontro sulla manovra con la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola che si è svolto nella sede del partito. Il confronto è durato circa un'ora. E ha aggiunto: "Per i i pensionati studieremo tutte le possibilità e se è possibile attraverso emendamenti e attraverso la valutazione che verrà fatta anche all'interno della maggioranza daremo risposte a un mondo che guardiamo con grande attenzione". (ANSA).