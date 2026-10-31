(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Tornano i carabinieri ausiliari, nella nuova formula della riserva volontaria. La manovra introduce questa figura nell'ordinamento militare e autorizza il reclutamento di un massimo di 600 giovani nel 2027 e di mille ogni anno dal 2028. Potranno candidarsi gli aspiranti di età non superiore a 26 anni, in possesso almeno della licenza media e dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti per l'arruolamento. E' quanto stabilisce l'articolo 93 del disegno di legge di Bilancio. La ferma iniziale durerà un anno, con possibilità di rafferma per altri due. I vincitori delle selezioni frequenteranno un corso di formazione della durata massima di tre mesi, al termine del quale, superate le prove finali, saranno nominati carabinieri ausiliari della riserva volontaria. Il nuovo personale potrà essere impiegato in attività operative e addestrative, prevalentemente su base regionale, con le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. La misura prevede anche un canale di accesso privilegiato all'Arma: nei concorsi per le carriere iniziali potrà essere riservato agli ausiliari fino al 30% dei posti disponibili, entro i limiti complessivi previsti dalla normativa. Per usufruirne bisognerà aver completato almeno dodici mesi di servizio senza demerito, avere non più di 32 anni e possedere gli ulteriori requisiti richiesti. Per finanziare il reclutamento la manovra autorizza una spesa di 41,78 milioni nel 2027, 82,8 milioni nel 2028 e 118,39 milioni nel 2029. Le risorse saliranno a 156,51 milioni nel 2030, per poi stabilizzarsi a 141,44 milioni annui dal 2031. (ANSA).