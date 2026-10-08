(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Il Governo è intenzionato a portare già nel prossimo Consiglio dei ministri un decreto-legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una Cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. E allo stesso tempo, il governo sta approfondendo ulteriori tutele sociali, da inserire in sede di conversione del DL. Lo ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, aprendo l'incontro con i sindacati sull'ex Ilva a Palazzo Chigi. Resta ferma - ha aggiunto Mantovano - l'intenzione del governo di puntare alla produzione di acciaio green con impianto Dri e forni elettrici, purché nell'ambito di un piano industriale credibile. (ANSA).