(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano sta presiedendo delle riunioni tecniche del governo a Palazzo Chigi per fare il punto sul decreto sicurezza all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri previsto per le 17.30. Alla riunione partecipano anche i capi di gabinetto dei ministeri interessati e i responsabili degli uffici legislativi, compreso quello della presidenza del Consiglio diretto da Francesca Quadri. L'obiettivo è quello di sciogliere i nodi che riguardano alcune misure, tra cui quella relativa al ruolo dei militari e alla possibilità che possano avere funzioni di polizia giudiziaria. (ANSA).