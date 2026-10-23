(ANSA) - SAN PATRIGNANO, 23 OTT - "Guardiamo con preoccupazione ad alcune iniziative normative europee attualmente in corso di negoziato" ed è "di vitale importanza vigilare, soprattutto adesso che il negoziato è in corso in sede europea, perché le filiere produttive legali della cannabis per scopi industriali non vengano strumentalizzate per usi impropri o illeciti, come la commercializzazione di infiorescenze per il consumo ricreativo: questo fenomeno - ha sottolineato - rischia di eludere le restrizioni vigenti e di favorire la diffusione di quella che è a tutti gli effetti una sostanza stupefacente, vanificando l'impegno profuso ogni giorno". (ANSA).