(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Ce l'abbiamo noi del Partito Liberaldemocratico la soluzione alla vicenda Rai che scalda così tanto le curve ultra in queste ore: vendetela subito. Mettetela sul mercato, così che a gestirla vengano editori, speriamo dall'estero, che intendono l'informazione come un servizio puntuale, di qualità e imparziale. E non come un modo per indottrinare i cittadini, trattati come imbecilli". Così Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito Liberaldemocratico in un post sui social. "Perché lo scazzo sulla Rai questo è, non altro: una gara tra politici per gestire a proprio vantaggio l'indottrinamento dei cittadini che il controllo della Tv pubblica gli garantisce", aggiunge Marattin. (ANSA).