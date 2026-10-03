(ANSA) - VENEZIA, 03 OTT - "Scrivere è un mestiere difficilissimo. C'è tanta differenza tra scrittori e gente che pubblica. Tanta gratitudine per questo mondo. Voglio intanto ringraziare una persona che non c'è più, ma per me c'è, che era una donna bellissima, tutt'altro che livorosa, molto resiliente, si chiamava Michela Murgia". Lo ha detto il vincitore del Premio Campiello 2026, Marcello Fois, 66 anni, subito dopo l'annuncio della vittoria il 3 ottobre al Palazzo del Cinema al Lido di Venezia ricordando la scrittrice e sua amica Michela Murgia, morta nel 2023, citata anche nella dedica del suo romanzo 'L'immensa distrazione' (Einaudi). (ANSA).