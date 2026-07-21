(ANSA) - FARNBOROUGH, 21 LUG - "Stiamo attraversando una fase complessa ma al tempo stesso ricca di opportunità. I risultati raggiunti confermano la solidità del percorso intrapreso", dice l'ad di Leonardo, Lorenzo Mariani, presentando novità del gruppo e priorità strategiche in un media briefing al Farnborough International Airshow nel Regno Unito. "L'approccio multidominio proposto dal gruppo - sottolinea - rafforza il posizionamento di Leonardo e la sua capacità di rispondere alle nuove esigenze della difesa. Leonardo affronta questo scenario con solide basi industriali e un portafoglio ordini robusto". Ora, dice Mariani, da maggio nuovo ad, "la priorità è accelerare, aumentare la capacità produttiva e consolidare lo slancio necessario a sostenere la crescita del gruppo nei prossimi anni". E il gruppo "rafforza la collaborazione con l'Indonesia", annunciando al Farnborough Airshow la firma di un contratto per la fornitura al ministero della Difesa indonesiano di 12 velivoli da combattimento multiruolo M-346F 'Block 20' per l'aeronautica militare indonesiana. Il valore è "non lontano da un milione", indica l'ad di Leonardo Lorenzo Mariani. L'Indonesia diventa così il 23esimo Paese utilizzatore della famiglia M-346 (è il prossimo nuovo aereo per le Frecce Tricolori). L'accordo comprende anche "lo sviluppo in Indonesia di capacità di supporto, manutenzione, revisione e addestramento, oltre a iniziative dedicate alla formazione e alla valorizzazione delle competenze locali". L'avvio delle consegne è previsto nel 2030. Leonardo, PT ESystem Solutions e il ministero della Difesa indonesiano, a rafforzare ancora di più le prospettive di sviluppo della partnership con l'Indonesia, hanno anche annunciato la firma di una lettera di intenti per la potenziale fornitura e il supporto di elicotteri AW149 destinati alla Marina militare del paese. "L'accordo - viene spiegato - prevede lo sviluppo di capacità locali nell'assistenza tecnica, nella manutenzione, nel completamento degli aeromobili e nell'addestramento, rafforzando ulteriormente la cooperazione industriale e tecnologica tra Leonardo e l'Indonesia". (ANSA).