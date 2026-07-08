ROMA. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Roma. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata dalla Guardia di Finanza.

Adinolfi è indagato con le accuse di truffa ed evasione fiscale nell'ambito di un'inchiesta su un presunto sistema di "scommessa collettiva". Secondo gli investigatori, sarebbe stato organizzato un circuito di raccolta di fondi da privati, ai quali venivano prospettati rendimenti economici legati alle scommesse sportive.

Nell'ambito dell'indagine viene contestata anche una presunta evasione fiscale di circa 400 mila euro. Le indagini della Procura sono in corso per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.