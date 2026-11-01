(ANSA) - RABAT, 01 NOV - Un tribunale marocchino ha condannato un giovane vignettista a quattro anni di reclusione con l'accusa di aver insultato il re a causa di alcune caricature di Mohammed VI. L'avvocato Farouk Mehdaoui, che ha già annunciato il ricorso, ha affermato che il 22enne Yasser Mounbir è stato anche multato di 40.000 dirham (circa 4.000 dollari) per il reato. Il giovane era stato arrestato a giugno dopo aver pubblicato le sue caricature del monarca su Instagram, una decisione sulla quale aveva protestato l'Associazione marocchina per i diritti umani che ne aveva chiesto il rilascio. L'articolo 179 del codice penale marocchino vieta "la diffamazione, l'insulto o la violazione della vita privata del re" e prevede pene detentive da sei mesi a due anni. Le pene possono essere raddoppiate se il reato viene commesso sui social. Gli attivisti per i diritti umani hanno chiesto l'abolizione delle leggi che, sostengono, soffocano la libertà di parola e la grazia per le persone condannate. (ANSA).