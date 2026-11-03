(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Le Forze Armate devono procedere e formarsi "con la Costituzione della Repubblica, con la Costituzione come criterio di orientamento" per il loro operato. Lo ha sottolineato il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione della consegna delle insegna dell'Ordine militare d'Italia. "Nella Costituzione, ha aggiunto il capo dello Stato, "si raccoglie, si esprime l'etica del militare italiano, di un Paese, di una Repubblica volta alla pace, che ripudia la guerra come strumento di offesa e aggressione per altri popoli, e si pone costantemente come presidio di pace, di dialogo, di collaborazione internazionale, di rispetto del diritto internazionale e delle organizzazioni internazionali, che qui si è dato vita per evitare che la barbarie sia il criterio di comportamento della vita internazionale". (ANSA).