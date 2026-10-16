(ANSA) - BRDO, 16 OTT - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Brdo al XXI incontro dei capi di Stato del gruppo Arraiolos, ospitato dal presidente della Repubblica di Slovenia, Nataša Pirc Musar. Il tema centrale del vertice è "L'Unione Europea in un'epoca di crisi multiple: tra ritirata e perseveranza". Le discussioni si concentreranno sul futuro dell'Unione Europea, sulla sua sicurezza e resilienza, sulla capacità dell'Europa di mantenere la propria influenza e il suo ruolo attivo in un contesto internazionale in evoluzione. Tra i partecipanti all'incontro di Brdo ci saranno i Presidenti di Austria, Germania, Lettonia, Malta, Slovacchia, Grecia, Polonia, Irlanda, Portogallo, Ungheria ed Estonia. Il vertice informale del Gruppo Arraiolos, anche detto "Uniti per l'Europa", riunisce ogni anno Capi di Stato dell'Unione Europea senza poteri esecutivi. Avviato dal presidente del Portogallo Jorge Sampaio nel 2003, prende il nome dalla città portoghese in cui si è tenuto il primo incontro; da allora la riunione è stata ospitata da vari Stati membri del Gruppo. Il precedente vertice (il XX) si è svolto a Tallinn, in Estonia, nell'ottobre del 2025. (ANSA).