(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Ci eravamo illusi qualche decennio fa, alla fine della Guerra Fredda, che fosse arrivato il tempo della profezia del profeta Michea, ma a quella condizione non è corrisposta una adeguata, solida applicazione dei principi che indicava. Non c'è stata una adeguata, consolidata ricerca di motivi che unissero l'umanità e quanto avviene oggi, invece, suscita l'allarme, che è stato pocanzi indicato con molta chiarezza, e che il Papa ha con chiarissimo e severo rigore indicato più volte, sul ritorno di volontà di dominio, di tornare indietro di secoli nella storia dell'umanità, di reintrodurre la barbarie nei rapporti internazionali". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno accademico della Pontificia Università Lateranense, sottolineando che questo "è un messaggio che, non solo qui ma ovunque, va accolto". (ANSA).