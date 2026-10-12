(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "Il vostro essere parte del tessuto della Repubblica ha significato, per i dirigenti, pagare anche prezzi alti. E' avvenuto durante il terrorismo, quando le Brigate Rosse assunsero alcuni dirigenti come bersaglio per cercare di smantellare riferimenti del nostro modello di vita". "L'Italia avrebbe presto sconfitto il terrorismo grazie ai propri valori civili e alla propria unità. Quell'unità di fondo che non si deve disperdere anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Cida in occasione dell'ottantesimo anniversario. (ANSA).