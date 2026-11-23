(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Il cardinale Pappalardo ebbe a dire una volta, in un messaggio natalizio che le città sono piene di persone, ma spesso sono una somma di solitudini. Queste iniziative rompono questo pericolo e fanno sì che siano davvero comunità". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un breve saluto visitando questa mattina a Roma il centro della Falcognana e il progetto 'Dopo di noi per persone con disabilità'. Il progetto si inserisce nell'ambito dell'accoglienza e dell'autonomia abitativa per persone con disabilità. "Sono tante le necessità che nella vita quotidiana si presentano ed essere aperti a qualunque di questa si presenti per corrispondervi con iniziative, con disponibilità, è davvero un grande messaggio". Il capo dello Stato ha lodato l'iniziativa "Dopo di noi per persone con disabilità" che dimostrano "una grande capacità di accoglienza". Uno sforzo che ha definito "incomparabile". (ANSA).