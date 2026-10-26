(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Già oggi è evidente come la manipolazione dell'informazione, anche attraverso la diffusione di notizie false avvalendosi delle potenzialità offerte dalla rete, sia in grado di condizionare le opinioni pubbliche, di indirizzarne gli orientamenti e le scelte non solo a livello commerciale, fenomeno, quest'ultimo, ampiamente presente nella esperienza quotidiana". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla Cerimonia di apertura della V edizione del Festival delle Regioni e Province autonome 2026. (ANSA).