(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Quelli che viviamo sono "tempi non facili, particolarmente complessi, in cui l'incertezza è una cifra diffusa e in qualche momento è addirittura l'imprevedibilità che sembra la cifra di questi anni nella vita internazionale. Ma questa incertezza fa pensare che in realtà il futuro non è precostituito, dipende da noi. Va disegnato e va disegnato particolarmente dai giovani che si apprestano a assumere ulteriormente la guida della nostra società". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, salutando al Quirinale una delegazione di studenti del collegio universitario Villa Nazareth guidata dal Cardinale Parolin, presidente della Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth e dell'Associazione Comunità Domenico Tardini, in occasione dell'80°anniversario della fondazione. "Come ha detto il Santo Padre e come ha ricordato sua Eminenza", ha poi aggiunto riferendosi proprio a Parolin, "questo tradurre valori in comportamenti concreti per costruire una società è il vostro compito, accompagnati dagli ex allievi. Ed è un compito di cui il nostro Paese ha estremo bisogno, come ne ha bisogno l'intera comunità mondiale". Abbiamo "un gran bisogno di sviluppare, sempre più acquisendolo, il senso della comunità che trova nel nostro Paese, per la verità, tante manifestazioni", ha detto ancora Mattarella osservando che "vi sono fenomeni, iniziative, manifestazioni che mostrano nel nostro corpo sociale una sensibilità alla solidarietà, alle esigenze altrui particolarmente alta". "In questo periodo - ha concluso - vi è un gran bisogno di ribadire l'importanza e il senso di comunità ed è quello che appunto Villa Nazareth manifesta". (ANSA).