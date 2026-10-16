(ANSA) - BRDO, 16 OTT - "Essendo un anziano presidente in questi dodici anni ho visto crescere progressivamente la consapevolezza che l'Unione ha indispensabile bisogno di modalità di decisione più snelle e veloci. Senza velocità di decisioni questi problemi, nella vita internazionale, verrebbero decisi da altri soggetti e in Europa ne subiremmo passivamente gli effetti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando della necessità di una maggiore integrazione Europea, al vertice Arraiolos in Slovenia. (ANSA).