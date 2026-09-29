(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Ciò che è accaduto può ripetersi. Le guerre stanno nuovamente travolgendo regole e argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze e ogni senso di umanità. La storia ci ha dato prova che la civiltà di pace si sorregge sulla democrazia, la partecipazione, la cultura della solidarietà, la giustizia". Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto compito dalle "SS naziste, spalleggiate dai fascisti". "Sono i cardini della nostra Costituzione, che è nata a Marzabotto e negli altri luoghi dove la dignità dell'uomo è stata offesa, è nata dove il dolore è stato indicibile e ora vive grazie alle donne, agli uomini, alle nostre comunità, capaci di generare speranza", aggiunge. (ANSA).