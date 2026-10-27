(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Tra le benemerenze della flotta mercantile non possono essere dimenticate le operazioni di soccorso - specie nel Mediterraneo - in relazione con Guardia Costiera e Capitanerie, a cui spesso le navi si trovano di fronte, e in cui emergono valori fondanti della marineria nazionale: responsabilità, sicurezza, tutela della vita umana in mare. Questa la civiltà espressa dalla marineria, il sentimento che la pervade e che ha natura universale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea Pubblica della Confederazione Italiana degli Armatori. (ANSA).