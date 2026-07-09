(ANSA) - MILANO, 09 LUG - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa. L'inchiesta sarà coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pm della Dda Paolo Storari. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare, ed eventualmente escludere, che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Dal pacco, dopo essere stato caricato nel container, si è prima sprigionato del fumo e poi le fiamme. (ANSA).