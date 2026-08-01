(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Sette italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Lo riporta La Vanguardia, citando diversi media locali. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco, diretto a Nazca, con a bordo diversi turisti europei, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo, riporta la televisione di stato TV Perú. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto le vittime sono tredici, 11 turisti e due piloti. Oltre agli italiani sono morti anche due spagnoli e due tedeschi. L'ambasciata a Lima è in contatto con le autorità peruviane. (ANSA).