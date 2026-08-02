(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Almeno 9 persone, tra cui tre bambini, sono rimaste uccise in seguito a raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali a Gaza. Lo riferiscono fonti degli ospedali di Gaza ad Al Jazeera. I raid hanno colpito Gaza City, Deir el-Balah e Khan Younis, affermano le fonti, nonostante Hamas abbia detto di aver sottoscritto l'accordo per l'ultimo step per la fine della guerra. Tra le vittime, una coppia è morta in un appartamento centrato dai colpi sparati da un elicottero, ha spiegato il portavoce della difesa civile. (ANSA).