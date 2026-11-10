(ANSA) - TEL AVIV, 10 NOV - Intensi colloqui sono in corso tra i deputati del partito arabo Ra'am e lo stesso leader Mansour Abbas e alcuni mediatori del Blocco del Cambiamento che vorrebbero convincerlo a riconoscere Hamas come organizzazione terroristica. Ossia la quarta condizione di principio stabilita da Gadi Eisenkot. In cambio, Abbas chiede che il Change Bloc dimostri concretamente di voler instaurare con lui una vera partnership politica che ne faccia un possibile partner per una futura coalizione. Lo rivela Ynet. Abbas non ha smentito la notizia. Nel ruolo di mediatori il partito dei Democratici e alcuni esponenti del partito di Eisenkot. (ANSA).