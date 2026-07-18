(ANSA) - ROMA, 18 LUG - L'esercito israeliano ha ucciso oggi tre palestinesi e ne ha feriti altri due in un bombardamento di artiglieria a est di Gaza City, espandendo al contempo l'area sotto la sua occupazione a est di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale; lo riferiscono fonti mediche e locali, scrive Anadolu. Fonti mediche degli ospedali Al-Shifa e Al-Ahli Baptist hanno dichiarato di aver ricevuto le salme di tre palestinesi e due feriti in seguito a un bombardamento di artiglieria israeliana nei pressi della rotatoria Dawla, nel quartiere di Zeitoun, a sud-est di Gaza City. Poco più tardi decine di famiglie palestinesi sono fuggite dall'area di Dawla, a sud di Zeitoun, dopo che l'esercito israeliano aveva diramato un avviso di evacuazione contattando telefonicamente un residente della zona. L'ordine di evacuazione è giunto prima di quella che l'esercito ha definito un'operazione militare "limitata". (ANSA).