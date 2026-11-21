(ANSA) - ROMA, 21 NOV - I media messicani annunciano l'arresto di un boss della droga nella lista dei 10 fuggitivi più ricercati dall'FBI, dopo violenti scontri a fuoco nello Stato di Sinaloa che hanno tra l'altro costretto i tifosi a fuggire da una partita di baseball, riporta la Cnn. Il boss sarebbe Fausto Isidro Meza Flores, noto come "El Chapo Isidro", a capo del cartello con base a Guasave, l'organizzazione criminale Meza-Flores, o Los Mazatlecos. Meza Flores sarebbe "responsabile del possesso, della distribuzione e dell'importazione di ingenti quantità di eroina, metanfetamina, cocaina, fentanil e marijuana negli Stati Uniti", secondo un manifesto di ricerca dell'FBI che offre una ricompensa di 5 milioni di dollari per informazioni che portino al suo arresto. Un filmato, verificato dall'emittente americana, mostra una raffica di colpi sparati a ritmo serrato da quelli che sembrano essere elicotteri delle forze di sicurezza messicane, che sparano verso terra e sorvolano in cerchio la città di Guasave. Gli appassionati di baseball presenti allo stadio Kuroda Park si sono precipitati fuori dalle tribune. (ANSA).