(ANSA) - ROMA, 18 NOV - L'ex deputata democratica Mary Peltola ha sconfitto in Alaska il senatore repubblicano Dan S. Sullivan, in carica da due mandati. Lo riferisce l'AP. I dem strappano dunque un altro seggio detenuto dal Partito Repubblicano in uno Stato in cui il presidente Trump aveva vinto con ampio margine nel 2024. La corsa in Alaska è l'ultima competizione per il Senato degli Stati Uniti a concludersi nelle elezioni di metà mandato di quest'anno, ricorda l'agenzia Associated Press. Il Partito democratico aveva già vinto le elezioni in Stati conservatori come la Carolina del Sud, il Texas, il Kansas e, più recentemente, il Mississippi. I Repubblicani si erano presentati alle elezioni di metà mandato con una maggioranza di 53 a 47, ribaltata dai Democratici (56 a 44). (ANSA).