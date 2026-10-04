(ANSA) - TEL AVIV, 04 OTT - Il copilota omanita intendeva fare schiantare il volo FlyDubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele, dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12 rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori del copilota Hamam al-Hammami, in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, le ultime a giugno e luglio, sempre nell'ambito del suo lavoro con FlyDubai, e progettava da mesi l'attentato. Secondo quanto riferito da Channel 12, che cita indiscrezioni dall'interrogatorio di Hamam al-Hammami in corso negli Emirati, durante la sua permanenza all'aeroporto Ben Gurion a giugno, il copilota aveva raccolto elementi di intelligence sul luogo dove intendeva fare schiantare l'aereo. Al-Hammami aveva pianificato di compiere l'attentato a luglio, ma annullò il piano all'ultimo momento in quanto era amico di uno dei membri dell'equipaggio. (ANSA).