(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Allarme ieri sera nella base statunitense di Sigonella, in Sicilia, per la presunta presenza di droni. La notizia, pubblicata su X dall'account social britannico DefenceGeek, è stata ripresa da vari media italiani. I droni avrebbero sorvolato sia la base che gli alloggi. Ai voli militari statunitensi diretti alla base è stato consigliato di valutare altre opzioni di rotta, scrive l'account. Secondo quanto riportano i media, in particolare a una cisterna volante KC135 Stratotanker sarebbe stato ordinato di interrompere l'atterraggio e dirigersi ad Aviano. L'aereo sarebbe poi però atterrato regolarmente a Sigonella. Non è al momento chiaro se l'episodio sia stato gestito o se si sia trattato di un falso allarme. (ANSA).