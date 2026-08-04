(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che a maggio aveva affermato di aver incontrato di persona la nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei, avrebbe avuto solo un incontro di pochi minuti, al buio, senza poterlo riconoscere. E' quanto sostiene un'esclusiva di Iran International: il presidente iraniano sarebbe stato condotto con un'auto coi finestrini oscurati in un luogo segreto a Teheran e gli sarebbero stati concessi solo "alcuni attimi nell'oscurità per parlare con una persona, che non riusciva a vedere, ma che gli era stato detto essere Mojtaba Khamenei" con la sicurezza che non ha permesso nemmeno una stretta di mano. Un incontro molto confuso - sottolinea il media di opposizione iraniano basato a Londra - a fronte del quale lo stesso Pezeshkian avrebbe chiesto se la voce del suo interlocutore fosse davvero quella della Guida suprema. Due mesi fa, Pezeshkian aveva detto di aver trascorso due ore e mezza con la nuova Guida Suprema "in un'atmosfera cordiale", fugando i tanti dubbi legati alla sorte di Mojtaba che non è mai apparso in pubblico, o in video, dalla sua successione al padre. Ricostruzione diversa, quindi, da quella di Iran International secondo cui l'ufficio di Khamenei avrebbe acconsentito al presunto incontro solo dopo le minacce di dimissioni di Pezeshkian. (ANSA).