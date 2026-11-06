(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Oltre 30 vittime, tra morti e feriti, in un attacco saudita questa mattina contro un mercato del bestiame a Taiz, in Yemen: lo riferiscono i media vicini agli Houthi. Secondo l'emittente Al-Masirah gli attacchi aerei hanno colpito un mercato ad al-Wazi'iyah, nella provincia meridionale di Taiz. Il bilancio dell'attacco è provvisorio. Le operazioni di ricerca dei dispersi sono ancora in corso, mentre velivoli continuano a sorvolare la zona. Il canale ha riferito di tre raid sul mercato. L'attacco ha scatenato il panico tra i residenti, poiché i raid aerei sauditi hanno colpito un mercato molto frequentato da centinaia di persone provenienti da Al-Wazi'iyah e dalle zone limitrofe. Il mercato è un centro nevralgico per il commercio di bestiame, esponendo un gran numero di civili ai bombardamenti diretti. Al-Masirah ha inoltre segnalato intensi bombardamenti nell'area di Hamdan, nella capitale Sana'a, che hanno colpito due pozzi artesiani, oltre ad attacchi nel distretto di Majz, nella provincia di Saada. L'emittente ha aggiunto che anche l'area di Shada e altri distretti lungo il confine con l'Arabia Saudita sono stati presi di mira da colpi di artiglieria e razzi. (ANSA).