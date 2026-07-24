(ANSA-AFP) - SANAA, 24 LUG - Secondo i media legati agli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, l'Arabia Saudita ha colpito le infrastrutture di telecomunicazione nella città di Hodeida, controllata dai ribelli, e sull'isola di Kamaran. "Un'aggressione saudita, con una serie di attacchi aerei, ha colpito le infrastrutture dell'autorità per le telecomunicazioni", ha affermato il canale televisivo Al-Masirah, aggiungendo che gli attacchi hanno preso di mira anche l'isola di Kamaran nel Mar Rosso. (ANSA-AFP).