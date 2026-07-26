(ANSA) - BERLINO, 26 LUG - Gli investigatori hanno identificato un presunto sospettato. Lo scrive la Bild. Secondo la polizia, l'uomo attualmente sospettato è noto per appartenere agli ambienti islamisti. Le ricerche per rintracciarlo proseguono senza sosta. Il presunto autore del reato è già noto alle autorità. Il portavoce della polizia ha dichiarato alla Bild: "I primi indizi puntano verso questa persona. La stiamo cercando, ma non siamo ancora riusciti a rintracciarla". Secondo quanto riferito dal portavoce della polizia, in città sono in corso diversi interventi delle forze dell'ordine in relazione al fatto. Tra questi vi è stata una perquisizione in un appartamento a Schoeneberg. Tuttavia, non è stato effettuato alcun arresto poiché non è stata trovata alcuna persona, come ha riferito il portavoce della polizia Florian Nath alla Deutsche Presse-Agentur. L'irruzione, alla quale hanno partecipato le forze speciali della polizia (SEK), è avvenuta, secondo le informazioni del quotidiano Die Welt, intorno all'1:10. (ANSA).