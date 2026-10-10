(ANSA) - NEW DELHI, 10 OTT - Secondo i principali media indiani sarebbero migliaia le persone fermate oggi dalla polizia a New Delhi, dove è in corso una protesta del Partito delle blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali però variano. Citando proprie fonti di polizia, la testata The Hindu sostiene che nella regione della capitale indiana siano state fermate "oltre 5.000 persone", l'Indian Express afferma che sono 'circa 4.000", mentre per l'agenzia di stampa Pti sarebbero "oltre 3.000". (ANSA).