(ANSA) - TEL AVIV, 15 OTT - Hezbollah ha ricevuto dall'Iran istruzioni per innalzare il proprio livello di preparazione militare in vista di una possibile ripresa dello scontro regionale che Teheran valuta come vicina. Lo riporta Channel 12 citando fonti libanesi sulla stampa araba, in particolare il portale emiratino Aram News. Secondo quanto riportato, Hezbollah starebbe adottando un nuovo modello operativo basato sulla dottrina iraniana della 'difesa a mosaico', distribuendo le responsabilità militari tra unità diverse, riducendo la dipendenza dalla catena di comando centrale per garantire la continuità operativa anche in caso di mancanza di istruzioni dai vertici. L'Iran punta a garantire che i suoi alleati regionali possano continuare a operare anche nel caso in cui i propri centri di comando siano colpiti. Secondo le fonti tuttavia non ci sono segnali che Hezbollah disponga di capacità militari maggiori rispetto a prima delle perdite subite negli ultimi tre anni di conflitto con Israele. Il report arriva sullo sfondo delle minacce del ministro della Difesa Israel Katz, in visita ieri in Libano, secondo cui ''se Hezbollah si unirà all'Iran in un attacco contro Israele, riceverà un duro colpo e perderà ulteriori territori nel sud del Libano''. (ANSA).