(ANSA) - ROMA, 06 NOV - L'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim ha riferito che, secondo le prime segnalazioni, due missili avrebbero colpito l'isola di Qeshm, aggiungendo che non vi sono informazioni ufficiali su eventuali danni. In precedenza, l'agenzia di stampa statale Irna aveva riportato la testimonianza di persone del luogo, secondo le quali due proiettili avrebbero colpito l'area di Suza, sull'isola di Qeshm, nel sud dell'Iran, dopo che era stato udito il rumore di un velivolo sopra l'isola. (ANSA).