(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Alti funzionari iraniani hanno riferito che la Repubblica islamica ha deliberatamente prolungato i colloqui con gli Stati Uniti per cercare di indebolire politicamente Donald Trump in vista delle elezioni di midterm. Lo riporta la Reuters sul proprio sito, aggiungendo che i timori di una ripresa dell'azione militare e la profonda sfiducia nei confronti di Washington hanno rafforzato la riluttanza di Teheran a raggiungere un rapido accordo per porre fine alla guerra. "L'Iran si sta preparando a nuovi attacchi israeliani e Usa, non a un accordo con l'America per porre fine alla guerra", ha affermato uno dei funzionari. "L'establishment clericale è determinato a non dare a Trump una vittoria politica". (ANSA).