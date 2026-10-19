(V. servizio delle ore 22:36) (ANSA) - ROMA, 19 OTT - Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, e Steve Witkoff, suo inviato per il Medio Oriente, si recheranno questa settimana in Norvegia per il prossimo round di negoziati volti a porre fine alla guerra in Ucraina: lo scrive la Reuters sul proprio sito citando tre persone informate sui fatti. Due di queste fonti hanno affermato di aspettarsi la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky agli incontri. Le fonti, che hanno richiesto l'anonimato, hanno precisato che il programma è provvisorio e potrebbe subire variazioni. Gli incontri avvengono in un clima di crescente tensione tra Washington e Kiev. (ANSA).