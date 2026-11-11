Caccia Nato sono stati fatti decollare in seguito all'avvistamento di un oggetto dalla Bielorussia diretto verso i Paesi baltici. Lo riferisce la Reuters sul proprio sito, citando il Centro nazionale lituano per la gestione delle crisi. La Lituania aveva diramato martedì sera un allarme aereo, e poco dopo anche la Lettonia ha avvertito la popolazione della regione di Ludza, confinante con la Bielorussia, di cercare rifugio in seguito ad una minaccia nello spazio aereo. Lo riporta l'emittente di servizio pubblico lettone, Lsm. L'esercito lettone ha reso noto di aver attivato droni intercettori e unità di difesa aerea. L'allarme è poi rientrato alle 00:35 locali, 23:35 in Italia. (ANSA).