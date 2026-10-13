(ANSA) - TEL AVIV, 13 OTT - "La scorsa settimana Benjamin Netanyahu ha parlato con il presidente Trump della possibilità di riprendere la guerra contro l'Iran. Funzionari americani si sono detti colpiti dall'interesse di Netanyahu a riprendere gli attacchi contro l'Iran prima delle elezioni. Una delle ragioni addotte dal premier israeliano per giustificare la necessità di lanciare l'operazione erano i preoccupanti nuovi passi compiuti dall'Iran nel campo nucleare". Lo riferisce Channel 12. (ANSA).