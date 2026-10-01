(ANSA) - ROMA, 01 OTT - La partenza dagli Usa della delegazione iraniana recatasi a New York in occasione dell'ultima Assemblea Generale dell'Onu, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, è stata preceduta da un ordine proveniente del segretario di Stato americano, Marco Rubio, che aveva deciso di "espellerla" in quanto trattenutasi in territorio statunitense "oltre il periodo consentito": lo riporta Axios, citando un funzionario dell'amministrazione. "Il segretario Rubio ha espulso la delegazione iraniana, che si era trattenuta oltre il periodo consentito. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite era terminata, quindi era arrivato il momento per loro di andarsene", ha riferito questa fonte. Una seconda fonte ha confermato che gli Stati Uniti avevano chiesto alla delegazione iraniana di lasciare il Paese, ma ha precisato che la delegazione iraniana, di cui faceva parte ministro degli Esteri Seyed Abbas Araghchi dopo che inizialmente aveva partecipato all'Assemblea Onu anche il presidente Masoud Pezeshkian, aveva comunque in programma di rientrare a Teheran lunedì sera. Il gruppo ha preso un volo da New York diretto a Doha all'1:20 di martedì, aggiunge Axios. Secondo alcune fonti citate dalla Associated Press sul proprio sito, la delegazione iraniana aveva invece intenzione di fermarsi negli Usa fino a mercoledì. Da parte sua, la delegazione stessa ha smentito sul proprio profilo ufficiale su X che la propria partenza sia avvenuta in tempi e orari diversi dal previsto. "La partenza da New York è avvenuta lunedì sera, secondo il programma comunicato anche al Dipartimento di Stato degli Usa il 17 settembre". Nel comunicato, il team di Teheran accusa inoltre il Dipartimento di Stato Usa di aver "diffuso notizie false" dopo che, nelle conversazioni avute tra Usa e Iran durante il soggiorno statunitense di Araghchi e collaboratori, la parte americana "non ha ottenuto nulla". (ANSA).