(ANSA) - ROMA, 19 OTT - I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno attaccato un campo militare delle forze governative nel sud dello Yemen, uccidendo almeno 20 soldati, secondo quanto riferito da due funzionari militari yemeniti. Lo riporta Ap. Secondo quanto riferito, i ribelli hanno lanciato missili balistici contro il campo militare di al-Alam nella provincia meridionale di Shabwa, in un attacco che ha anche ferito almeno una ventina di soldati. L'attacco è stato uno dei più sanguinosi nella recente escalation di combattimenti, iniziata mesi fa con l'aumento delle tensioni nel più ampio conflitto tra Iran e Stati Uniti. (ANSA).