(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Un attacco israeliano nel campo profughi di Shathi, a ovest di Gaza City, ha ucciso un alto funzionario della sicurezza palestinese, sua moglie di 41 anni e le loro figlie, di 15 e 13 anni. Lo scrive Al-Jazeera, citando fonti locali. Il funzionario è stato identificato come Muhammad Majid Abu al-Awf, 47 anni, direttore del Servizio di Sicurezza Interna nel nord di Gaza. Secondo l'agenzia turca Anadolu, il raid sarebbe stato condotto da un elicottero israeliano. I funzionari dell'ospedale di Shifa hanno dichiarato a un corrispondente di Anadolu che i corpi della madre, del padre e delle due figlie che hanno perso la vita nell'attacco, così come i feriti, sono stati portati in ospedale. (ANSA).