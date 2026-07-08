(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di quattro persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e due bambini. Lo riporta Haaretz. L'attacco ha ucciso due uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era Mohammed al-Wahidi, membro del Comitato egiziano di soccorso nella Striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella Striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale Al-Shifa, il raid ha ucciso anche due bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. (ANSA).