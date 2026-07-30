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(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Nelle ultime 24 ore, le unità di controllo di frontiera di Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco presa oggi d'assalto da migliaia di persone di origini magrebine, hanno recuperato i corpi di almeno 16 persone dalle acque. Lo riporta la Vanguardia, precisando che il numero totale di migranti stranieri ritrovati morti nelle acque di Ceuta quest'anno, mentre tentavano di raggiungere l'enclave via mare dal Marocco, sale così a 44. Se questa tendenza dovesse continuare, il bilancio delle vittime potrebbe raggiungere presto il totale di 46 registrato alla fine dello scorso anno. (ANSA).