(ANSA) - MADRID, 29 OTT - Sale a 74 il bilancio provvisorio della scontro ferroviario avvenuto ieri a Urda, in provincia di Toledo, secondo quando riportato nel rapporto della Commissione d'inchiesta sugli incidenti ferroviari (Ciaf), citato dai media iberici, fra cui l'emittente pubblica Tve. Il documento segnala anche "un numero molto elevato di feriti ancora in attesa di conferma" e precisa che i dati non sono definitivi. Secondo la ricostruzione preliminare, l'incidente si è verificato quando il treno Ave 2080 di Renfe ha tamponato il convoglio 6076 della compagnia Iryo, al chilometro 118 della linea ferroviaria Madrid-Siviglia. (ANSA).