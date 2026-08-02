(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman, in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation del conflitto con l'Iran. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale saudita Spa, che conferma precedenti indiscrezioni. Il principe ereditario "ha sottolineato la necessità di dare priorità al dialogo per allentare le tensioni e l'importanza di compiere ogni sforzo possibile per raggiungere una tregua che apra la strada a soluzioni diplomatiche", afferma Spa. Bin Salman ha detto a Trump che raggiungere un accordo impedirebbe alla regione "di essere coinvolta in un conflitto più ampio, le cui ripercussioni comprometterebbero la sicurezza e la stabilità regionale e internazionale". Secondo una fonte a conoscenza della telefonata, avvenuta prima che Trump annunciasse la sospensione degli attacchi pianificati per consentire la definizione di un accordo di tregua, i sauditi hanno espresso la preoccupazione che l'Iran potesse rispondere a un attacco Usa con raid alle infrastrutture energetiche del regno e di altri Paesi del Golfo. (ANSA).